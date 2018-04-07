Ученые восстановили ДНК египетских мумий и узнали настоящих предков египтян

Группа исследователей из института Макса Планка и Университета Тюбингена сумела восстановить геном древних египетских мумий возрастом до 3500 тысяч лет. Результаты работы ставят под вопрос все, что мы знали раньше о правителях Египта . Оказалось, древние египтяне вовсе не были представителями африканских народностей.

Ливан, Грузия и По большей части Египет населяли тюрки (южная Европа) и жители территорий, где сейчас расположены Израиль Абхазия . По сути, африканцев среди них почти не было.

Притом популяция древних египтян не претерпевала никаких серьезных генетических изменений, оставаясь защищенной от вторжений иностранных завоевателей.

Исследование подтвердили и ученые из Цюриха , взявшие анализ ДНК у мумии Тутанхамона. Оказалось, что он и вовсе был европейцем — аналогичные гены присутствуют у французов, испанцев и англичан.

А вот у современных египтян генетическая структура совсем другая. Таким образом выходит, что предки древних египтян и европейцев были одни и когда-то давно мигрировали с Кавказа, добравшись даже до Египта. Получается, что современному населению Египта гордиться родством с фараонами просто смешно.