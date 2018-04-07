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Ученые: динозавров погубил не астероид, а цветы
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Ученые: динозавров погубил не астероид, а цветы 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
По мнению ученых, динозавры вымерли не из-за астероида, а из-за цветов. С таким громким заявлением выступили американские исследователи. Согласно их гипотезе, причиной вымирания популяции динозавров стало вовсе не падение астероида, а появление на планете ядовитых растений. Эксперты описали процесс вымирания динозавров, как постепенное и последовательное исчезновение их видов из-за усиливающейся неприспособленности к эволюции древней флоры.
«Огромные размеры заставляли ящеров поедать все, что попадалось им на пути. Поэтому разнообразные виды ядовитых цветов, которых тогда было огромное количество, оказывались в их желудках. Так уходили динозавры, вид за видом», — цитирует доводы американских ученых Vistanews.
При этом динозавры не обладали способностью анализировать собственные ощущения и связывать их с определенными действиями, что характерно, например, для крыс. Именно поэтому они продолжали питаться несъедобными цветами до тех пор, пока не вымерла большая их часть.
Исследователи не отвергают теории о падении астероида на Землю, но считают, что этот факт лишь завершил историю и так обреченных на смерть динозавров.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что динозавры умирали в темноте от холода. Ящеры вымерли в результате изменения климата на планете, вызванного падением гигантского астероида на мексиканском полуострове Юкатан. По словам специалистов, основной причиной смерти древних ящеров стал слой серного тумана, перекрывший Солнце. В результате на Земле стало темно, а температура снизилась на 26 градусов и целых 3 года находилась на отметке ниже нуля.
Новости науки: Динозавры вымерли по чистой случайности
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