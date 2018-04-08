Цветы смерти: ученые установили новую причину гибели динозавров

Некоторые виды стали переходить на растения, но они не имели условных рефлексов, которые могли бы спасти их от ядовитых трав и цветов.

Ученые заявили, что гибель динозавров могли вызвать цветы. Как заявили исследователи, есть доказательства того, что около 65 млн лет назад на Землю упал астероид, однако динозавры могли при этом не погибнуть.

Проблемы начались из-за сокращения численности обитателей планеты: появилась резкая нехватка еды почти для всех видов животных. Таким образом, птеродактили и тираннозавры оказались обречены на гибель из-за того, что почти всех все травоядные вымерли.