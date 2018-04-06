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Россия и Китай подписали соглашение о реализации совместных космических проектов
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Россия и Китай подписали соглашение о реализации совместных космических проектов 

360tv.ru 41 минуту назад
Глава Федерального космического агентства Игорь Комаров и заместитель главы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Международного форума по освоению космоса в Токио. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Роскосмос» и Китайская национальная космическая организация начнут совместное исследование спутника Земли и создадут для этого Центр данных по лунным проектам.
Команда международных специалистов не исключает возможность запуска аппарата
«Луна-Ресурс-1»
«Луна-26» ) в 2022 году. Они также планируют реализовать китайскую миссию приземления космического корабля на южном полюсе Луны в 2023 году.
Осенью 2018 года к Международной космической станции (МКС) отправится космический корабль «Союз
МС-10  » с двумя российскими космонавтами на борту. Старт назначен на 14 сентября.
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