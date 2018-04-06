Как замороженная Земля придала Луне ее форму

Луна — единственный астрономический объект, на котором побывал человек. Несмотря на длительные наблюдения за естественным спутником и наличие материалов с лунной поверхности, мы все еще крайне мало знаем о нашей «соседке».

Это, в частности, касается ее происхождения. Даже сейчас никто с уверенностью не может ответить на вопрос, как именно появился спутник нашей планеты, на этот счет есть несколько теорий. И они имеют массу противоречий.

Одно, впрочем, известно доподлинно и наверняка. Земля и Луна оказывали, оказывают и будут оказывать друг на друга огромное влияния, которое в значительной мере определит их развитие. Достаточно вспомнить, что спутник воздействует на воду в морях и океанах, вызывая приливы и отливы. Примечательно, что получить ответ на многие вопросы помогла выпуклость на поверхности спутника.

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