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Как замороженная Земля придала Луне ее форму
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Как замороженная Земля придала Луне ее форму 

Naked-Science.ru 59 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Луна — единственный астрономический объект, на котором побывал человек. Несмотря на длительные наблюдения за естественным спутником и наличие материалов с лунной поверхности, мы все еще крайне мало знаем о нашей «соседке».
Это, в частности, касается ее происхождения. Даже сейчас никто с уверенностью не может ответить на вопрос, как именно появился спутник нашей планеты, на этот счет есть несколько теорий. И они имеют массу противоречий.
Одно, впрочем, известно доподлинно и наверняка. Земля и Луна оказывали, оказывают и будут оказывать друг на друга огромное влияния, которое в значительной мере определит их развитие. Достаточно вспомнить, что спутник воздействует на воду в морях и океанах, вызывая приливы и отливы. Примечательно, что получить ответ на многие вопросы помогла выпуклость на поверхности спутника.
Хотите узнать больше? Просто посмотрите видео, подготовленное специально для вас.
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