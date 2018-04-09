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Ученые придумали фотоматрицу, вырабатывающую энергию от света
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Ученые придумали фотоматрицу, вырабатывающую энергию от света 

Москва24 32 минуты назад
Фото: Москва24
Новый тип фотоматрицы, которая способна вырабатывать энергию из солнечного света и подпитываться ею, придумали ученые из Мичиганского университета.
Кроме того, одновременно с зарядкой фотоматрица делает снимки с частотой до 15 кадров в секунду, сообщает "Мир 24".
Инженеры создали схему, где в каждом пикселе есть два диода. Вся площадь пикселя занимает область, вырабатывающую энергию и формирующую изображение.
Верхний диод собирает часть носителей заряда и создает картинку, а нижний использует оставшиеся носители для получения энергии.
Отмечается, что фотоматрица вырабатывает как минимум 30 микроватт энергии, а для съемки с частотой 15 кадров требуется примерно 10 микроватт.
Крупнейшую в мире литий-ионную батарею собрали в прошлом году в компании Tesla. Ее емкость составляет 100 мегаватт-час. Стоимость хранилища оценивается в 50 миллионов долларов.
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