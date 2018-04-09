Инженеры создали фотоматрицу, способную вырабатывать себе энергию из света

Инженеры из Мичиганского университета создали новый тип фотоматрицы, способной одновременно выполнять две функции — вырабатывать энергию из солнечного света и подпитываться ею. Одновременно она может вести съемку с частотой до 15 кадров в секунду, пишет IEEE Electron Device Letters.

Ученые разработали схему, при которой в каждом пикселе есть два диода. Практически вся площадь пикселя в такой фотоматрице занимает область, которая может и вырабатывать энергию и формировать изображение.

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Верхний диод, собрав часть носителей заряда, использует их как сигнал для создания изображения. Нижнему диоду достаются оставшиеся носители, которые необходимы для выработки энергии.

Полученная фотоматрица может произвести не менее 30 микроватт энергии, в процессе съемки с частотой 15 кадров энергозатраты достигают около 10 микроватт. Чтобы она работала без перерыва, нужно чтобы было освещение около 60 килолюксов.

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