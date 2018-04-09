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Инженеры создали фотоматрицу, способную вырабатывать себе энергию из солнечного света
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Инженеры создали фотоматрицу, способную вырабатывать себе энергию из солнечного света 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Группа инженеров из Мичиганского университета создала новый тип фотоматрицы, которая способна одновременно выполнять две функции. Фотоматрица может вырабатывать энергию из солнечного света и подпитываться ею. Одновременно ей удается вести съемку. Об этом сообщает IEEE Electron Device Letters.
Большую часть площади пикселя в такой фотоматрице занимает область, которая может одновременно и вырабатывать энергию, и формировать изображение. Инженеры разработали схему, при которой в каждом пикселе есть два диода.
Как уточняется в сообщении, верхний собирает часть носителей заряда, которая образованна в результате попадания фотонов, и использует их в качестве сигнала для дальнейшего формирования изображения, а нижний собирает оставшиеся носители и использует их для выработки энергии.
На основе этой схемы инженерами создан прототип автономной фотоматрицы. Разработчики отмечают, что сенсор обладает самой высокой плотностью мощности среди подобных разработок.
Отмечается, что частота кадров новой фотоматрицы составляет около 15 кадров в секунду.
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