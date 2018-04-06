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Российские учёные объяснили механизм возникновения инерционной силы в микроканалах
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Российские учёные объяснили механизм возникновения инерционной силы в микроканалах 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Эксперты из МГУ имени М. В. Ломоносова описали механизм возникновения инерционной подъёмной силы, которая влияет на различные частицы в микроканалах. Об этом сообщает «Русская планета».
Благодаря исследованию эксперты смогут уточнить процесс разделения здоровых и заражённых онкозаболеваниями раковых клеток.
В качестве основы для тестирования учёные взяли частицы, которые воздействуют на каналы, заполненные жидкостью. Благодаря проведённому эксперименту учёные смогут более широко использовать область применения расчётов на наночастицы в структуре микроканала.
Теория уже была проверена методом моделирования на компьютере — расчёты подтвердились.
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