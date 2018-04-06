Российские учёные объяснили механизм возникновения инерционной силы в микроканалах

Эксперты из МГУ имени М. В. Ломоносова описали механизм возникновения инерционной подъёмной силы, которая влияет на различные частицы в микроканалах. Об этом сообщает «Русская планета».

Благодаря исследованию эксперты смогут уточнить процесс разделения здоровых и заражённых онкозаболеваниями раковых клеток.

В качестве основы для тестирования учёные взяли частицы, которые воздействуют на каналы, заполненные жидкостью. Благодаря проведённому эксперименту учёные смогут более широко использовать область применения расчётов на наночастицы в структуре микроканала.

Теория уже была проверена методом моделирования на компьютере — расчёты подтвердились.