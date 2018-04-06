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Школьники из Войковского попробовали себя в роли ученых
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Школьники из Войковского попробовали себя в роли ученых 

Управа района Войковский 34 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
Учащиеся седьмого класса школы №717 Войковского района совершили экскурсию в музей «Эйнштейниум» в здании Московского городского педагогического университета МГПУ.
— Ребята не только увидели различные экспонаты, но и сами смогли провести уникальные научные эксперименты: смоделировать солнечное и лунное затмение, вскипятить воду без огня, создать настоящую молнию, выработать электроток голыми руками, — пояснили организаторы поездки.
Школьники узнали много интересных фактов: с какой скоростью двигается Земля по орбите вокруг Солнца, сколько солнечных затмений возникает на поверхности Земли за год, что такое зрительный эффект «следящих глаз» и в каком месте на планете наблюдается самое большое количество миражей. (ео)
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