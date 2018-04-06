«Недостающее звено» в круговороте азота поможет лучше понять изменения климата

Веками ученые считали атмосферу основным источником доступного для растений азота. Однако они недооценивали выветривание, благодаря которому четверть азота попадает в экосистемы из горных пород. Об этом сообщает статья в свежем выпуске Science.

До этого исследования наука рассматривала атмосферу как главный источник азота для экосистем, поскольку она состоит из азота на 78%. Участие азота в геохимическом цикле углерода, который постоянно перемещается между биосферой и неорганическим миром, было не изучено. Кроме того, ученые не могли найти «недостающее звено» в круговороте азота: в почве и растениях его было больше, чем это можно было бы объяснить, зная лишь об атмосферном источнике.

Этот фактор мешал исследователям понять одну из причин глобальных климатических изменений, поскольку углерод входит в состав углекислого газа. Чем больше углерода захоронено в породах или мертвой органике, тем меньше углекислого газа в атмосфере. А от повышения уровня углекислого газа усиливается парниковый эффект, повышая температуру на планете.

При помощи трех независимых способов оценки были получены новые данные о том, что в круговорот веществ из горных пород возвращается целых 26% азота. Они меняют господствующую научную парадигму, помогая понять роль азота в климатических процессах. Именно азот стимулирует рост растений, которые перерабатывают углекислый газ и воду в биомассу, частично изымая его из круговорота.

По подсчетам ученых, от 19 до 31 миллиона тонн азота ежегодно возвращается в биосферу из лежащих на поверхности горных пород. Это происходит в основном благодаря выветриванию и химическим реакциям минералов с водой. Меньше всего азота поставляют породы в Африке, тогда как Гималаи, Анды, тундры, степи и леса в северных широтах привносят большую часть азота этим путем.

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