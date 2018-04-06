В детском саду на Велозаводской рассказали об уникальности солнечной системы

В отделении дошкольного образования «Солнышко» школы № 1274 имени Владимира Маяковского состоялось мероприятие «Наша планета — Земля». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Цель мероприятия — попытаться раскрыть понятие «Наша планета», сформировать у детей знание о Солнечной системе и рассказать о ее уникальности. Ребята спели песню «Земля», прочитали стихи о нашей планете, разыграли сценку «Путешествие по планете Земля», где рассказали о различных уголках нашей планеты. Также дети исполнили танец с цветами и голубями, посвященный нашей планете, — отметили в администрации.

Кроме того, была проведена игра «В полет космонавты», викторина про космос, показана презентацию о Земле и Солнечной системе. (вт)