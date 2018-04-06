Россия и США могут отправить совместную миссию к Венере

К Венере вместе

"Международными партнерами создана совместная российско-американская рабочая научная группа по исследованию Венеры, в состав которой вошли представители Роскосмоса, НАСА , НПО Лавочкина, ИКИ РАН, ЦНИИмаш и ряда научных организаций России США . Задача группы — определить научные цели и проработать возможную миссию к планете на базе проекта «Венера-Д», — отмечает госкорпорация.

Уже проведен ряд рабочих встреч технических специалистов и ученых, на которых представлялись результаты проработок возможности осуществления совместного проекта, получившего название «К Венере вместе» — «ToVenusTogether». Кроме того, НПО Лавочкина уже провело научно-исследовательскую работу «Обоснование требований к космическому комплексу для исследования Венеры с учетом предложений совместной российско-американской группы по составу космического комплекса и научной программе проекта „Венера-Д“.

Литера „Д“ в названии аппарата означает „Долгоживущая“ или „длительные“ исследования. Работы над проектом выполняются на основе анализа последних достижений в области проектирования космической техники. Планируется, что к реализации проекта будет подключена не только традиционная российская кооперация, но и специалисты других стран.

Как изучали Венеру

НПО Лавочкина с конца 60-х годов прошлого века занимается исследованиями „страны багровых туч“ — второй планеты Солнечной системы — Венеры. Советский союз стал первой страной в мире, запустившей космический аппарат в сторону Венеры, осуществившей мягкую посадку на поверхность планеты, получившей панорамные снимки поверхности, осуществившей исследование атмосферы зондом-аэростатом. Вся отечественная программа изучения Венеры осуществлялась с помощью автоматических межпланетных станций (АМС) серии „Венера“, „Зонд“ и „Вега“. Спустя более 30 лет Россия снова решила вернуться к изучению Венеры. НПО Лавочкина, совместно с рядом международных партнеров, разрабатывает новую АМС „Венера-Д“. В настоящее время специалистами НПО Лавочкина формируется проектный облик космического аппарата для исследования Венеры, в состав которого будут входить орбитальный и посадочный аппараты, атмосферные зонды.

Если оглянуться назад, то исследования Венеры начались в 1961 году с полета АМС „Венера-1“, изготовленной в ОКБ-1 (ныне РКК „Энергия“ ). НПО Лавочкина включилось в программу исследования второй планеты от Солнца в 1967 году, запустив АМС „Венера-4“. Далее были такие автоматические станции, как „Венера-7“, которой впервые в мире 15 декабря 1970 года удалось совершить мягкую посадку на поверхность планеты и передать данные о температуре и давлении с места посадки, а также газовом составе атмосферы, как аппарат „Венера-9“, который впервые передал фотографии поверхности. Полученная при этом информация о давлении и температуре стала основным ориентиром для последующих венерианских экспедиций. Переданные характеристики Венеры до этого времени невозможно было получить наземными астрономическими средствами.

Познакомиться с легендарными аппаратами, в частности, посадочным устройством АМС „Венера-7“ и „Венера-9“, а также с историей освоения Венеры можно будет в Центре „Авиация и космонавтика“ на ВДНХ.