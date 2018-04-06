Партнеры по МКС планируют совместные полеты на Луну и Марс

Игорь Комаров. МОСКВА , 6 апр — РИА Новости . Планы строительства орбитальной лунной станции и пилотируемой экспедиции на Марс могут быть реализованы на основе двадцатилетнего опыта эксплуатации МКС партнерами из 15 стран мира, заявил глава Роскосмоса

"Мы планируем строить станцию на орбите Луны, затем — Лунную базу, и наконец, используя Луну как элемент отработки марсианской программы, отправим пилотируемую экспедицию на Красную планету. И без проведенной на МКС работы это было бы невозможно", — отметил глава госкорпорации в свежем номере газеты «За Родину» — корпоративном издании НПО «Энергомаш»

По словам Комарова, МКС в настоящее время — это крупнейший международный космический комплекс, который когда-либо работал на орбите планеты.

"В этом году станции исполняется 20 лет. Уже 20 лет международные экипажи ведут исследования на МКС, работая на благо граждан каждой страны-участницы. Опыт 15 государств, уже 56 экспедиций, тысячи экспериментов, десятки выходов в открытый космос, годовые программы пребывания… Накопленный за годы существования станции опыт неоценим сейчас, когда человечество делает следующий шаг за пределы Земли", — подчеркнул генеральный директор госкорпорации.

Он напомнил, что Россия — один из лидеров космической деятельности.

"Наша страна — обязательный и непременный участник всех крупнейших исследовательских программ и проектов. Наши ракеты и корабли — надежная космическая техника, которая доставляет космонавтов и астронавтов на МКС. Ракетно-космическая отрасль — сложнейший механизм, складывающийся из десятков тысяч решений, из миллионов деталей. Уверен, мы обязательно реализуем наши планы, работая ответственно на всех предприятиях отрасли", — заключил глава Роскосмоса.