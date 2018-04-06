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Россия и Китай будут вместе исследовать Луну
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Россия и Китай будут вместе исследовать Луну 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Россия и Китай планируют объединить усилия по запуску космических аппаратов к спутнику Земли и в создании центра данных по лунным проектам.
Госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая организация в рамках проходящего в Токио Международного форума по освоению космоса (ISEF) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам.
Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата «Луна-Ресурс-1» («Луна-26») в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны.
Подписи под документом поставили Игорь Комаров и Заместитель главы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа.
Также планируется создание российско-китайского Центра данных по лунным проектам и дальнему космосу.
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