Россия и Китай будут вместе исследовать Луну

Россия и Китай планируют объединить усилия по запуску космических аппаратов к спутнику Земли и в создании центра данных по лунным проектам.

Госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая организация в рамках проходящего в Токио Международного форума по освоению космоса (ISEF) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам.

Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата «Луна-Ресурс-1» («Луна-26») в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны.

Подписи под документом поставили Игорь Комаров и Заместитель главы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа.

Также планируется создание российско-китайского Центра данных по лунным проектам и дальнему космосу.