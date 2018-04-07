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Исследователи нашли недостающее звено в наполнении биосферы азотом
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Исследователи нашли недостающее звено в наполнении биосферы азотом 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Выброс огромных запасов азота оказал влияние на будущее Земли.
Научные специалисты из Соединенных Штатов обнаружили недостающее звено в наполнении биосферы азотом. Таким образом, ученые смогли подтвердить теорию, касающуюся возникновения жизни на планете Земля.
Выяснилось, что живые организмы, возникшие миллиарды лет назад, получали азот не только из атмосферы. Важную роль сыграли горные породы, которые формировались в процессе перемещения литосферных плит. В результате чего, уточняется в исследовательской работе, эрозия являлась мощным поставщиком азота, что качественно повлияло на дальнейшее формирование климата на Земле.
Эксперты отмечают, атмосферный азот не стал основополагающим фактором, который привел к зарождению жизни.
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