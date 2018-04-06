Ещё
Ученые изобрели прозрачный пластырь для обнаружения пищевых угроз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые изобрели прозрачный пластырь для обнаружения пищевых угроз 

360tv.ru 1 час назад
Канадские инженеры‐механики и химики разработали прозрачный пластырь с использованием безвредных молекул. Они могут сигнализировать о загрязненности продукта. Об этом сообщил научный журнал phys.org  Ученые отметили, что такой пластырь можно будет наклеивать на упаковку с продуктом для контроля безопасности пищи. При обнаружении микробов пластырь будет подавать специальный сигнал. Изобретенный прибор может быть привязан к  какому-либо
электронному устройству и отправлять сигнал прямо на смартфон. Сам пластырь не влияет на содержимое упаковки.
В будущем, когда вы пойдете в магазин и захотите быть уверенным в том, что мясо, которое вы покупаете, безопасно, вы всегда сможете проверить безопасность продукта с помощью данного пластыря
— Хани Юсефи, автор исследования аспирант и научный сотрудник инженерного факультета Канадского университета McMaster.
Исследователи отметили, что эта технология может быть использована в будущем для проверки стерильности медицинских приборов: бинтов, упаковок хирургических инструментов, пробирок.
360tv.ru: последние новости
В NASA опубликовали захватывающее видео солнечной активности Житель Крыма составил «Карту теплой воды» для туристов SpaceX отправила в космос 10 интернет‐спутников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост69
Поплавская сорвала шоу на НТВ97
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ168
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая258
Под Крымским мостом нашли античный клад14
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение