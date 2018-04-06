Ученые изобрели прозрачный пластырь для обнаружения пищевых угроз

Канадские инженеры‐механики и химики разработали прозрачный пластырь с использованием безвредных молекул. Они могут сигнализировать о загрязненности продукта. Об этом сообщил научный журнал phys.org Ученые отметили, что такой пластырь можно будет наклеивать на упаковку с продуктом для контроля безопасности пищи. При обнаружении микробов пластырь будет подавать специальный сигнал. Изобретенный прибор может быть привязан к какому-либо

электронному устройству и отправлять сигнал прямо на смартфон. Сам пластырь не влияет на содержимое упаковки.

В будущем, когда вы пойдете в магазин и захотите быть уверенным в том, что мясо, которое вы покупаете, безопасно, вы всегда сможете проверить безопасность продукта с помощью данного пластыря

— Хани Юсефи, автор исследования аспирант и научный сотрудник инженерного факультета Канадского университета McMaster.

Исследователи отметили, что эта технология может быть использована в будущем для проверки стерильности медицинских приборов: бинтов, упаковок хирургических инструментов, пробирок.