Создан новый «инфракрасный камуфляж»

Шерсть белых медведей помогла создать «инфракрасный камуфляж»

Шелковый метаматериал, имитирующий структуру меха полярных медведей, надежно скрыл подопытных кроликов от инфракрасной камеры.

Теплоизолирующие свойства меха полярных медведей хорошо известны. Он сохраняет изолирующие пузырьки воздуха и между шерстинками, и внутри полостей — в самих волосках. Даже когда шерсть основательно намокла, медведи остаются практически незаметны для инфракрасных камер. Этой способностью воспользовалась команда ученых из Чжэцзянского университета при создании материала для «теплового камуфляжа». Об этом Хао Бай (Hao Bai) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials.

За основу материала был взят еще один популярный природный полимер — шелк. Его ученые растворили и затем экструдировали через активно охлаждаемые кольцевые структуры, получив волокна с упорядоченными, вытянутыми вдоль волокон порами, в которых может сохраняться воздух. Полученные нити прочностью не отличались, однако сплетенный из них материал продемонстрировал замечательные изолирующие свойства.

Всего один слой оказался способным удерживать разницу в температуре между нижней и внутренней стороной до четырех градусов, а пять слоев — до 14 градусов. Демонстрируя перспективы своей работы, ученые облачили в такую «одежду» кролика, показав, что уже однослойное покрытие полностью скрывает его от инфракрасной камеры, позволяя рассмотреть лишь некоторые «утечки» тепла по краям. В остальном же животное никак не выделялось на фоне окружающей среды.