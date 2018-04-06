Хаотические потоки плазмы в галактиках создают упорядоченные магнитные поля

«Такие галактики, как наш Млечный Путь, — сравнительно плоские объекты, их обычно изображают в виде дисков, — объясняет профессор Ральф-Юрген Детмар (Ralf-Jürgen Dettmar). — До сих пор считали, что и их магнитные поля заперты в пределах этих дисков». Однако новая работа, проведенная с использованием радиотелескопов антенной решетки Very Large Array (VLA), показала, что это не так. Соответствующая статья готовится к печати в рецензируемом издании. Пока же об этом рассказано в пресс-релизе Рурского университета.

Магнитные поля галактик создает плазма, которую то и дело разбрасывают мощные взрывы сверхновых. Эффект каждого из них сохраняется сотни миллионов лет, они накладываются друг на друга, что теоретически должно придавать магнитосферам действительно хаотическую природу.

Тем не менее новый анализ данных, собранных VLA в 2011-2012 годах, показал, что магнитные поля галактик сохраняют упорядоченную структуру. Подобно глобальному магнитному полю Земли, которое простирается за пределы нашей планеты и ее атмосферы, магнитосферы галактик вытягиваются далеко за границы дисков — в межгалактическое пространство. Механизмы возникновения этой упорядоченности все еще неизвестны, и их изучение потребует новых исследований.