Важный ингредиент для возникновения инопланетной жизни кажется пропавшим без вести во Вселенной

Одним из химических элементов, необходимых для возникновения жизни является фосфор, но последние исследования показывают, что во Вселенной его может быть меньше, чем мы предполагали. Это плохая новость для тех, кто надеется найти инопланетную жизнь в космосе.

Ученые считают, что фосфор, способный вызвать химические реакции, необходимые для развития организмов, был перенесен на Землю метеоритами.

Фосфор особенно важен для соединения аденозинтрифосфата, или АТФ — которое клетки используют для хранения и передачи энергии.

Для этого нового исследования ученые изучили данные от телескопа «Уильяма Гершеля» расположенного на Канарских островах. Они измеряли инфракрасный свет, создаваемый фосфором и железом в Крабовидной туманности, остатках сверхновой, находящейся на расстоянии примерно 6500 световых лет от Земли.

Сравнивая показания с данными, ранее взятыми из остатка сверхновой Кассиопеи А, ученые обнаружили гораздо меньше фосфора, присутствующего в Крабовидной туманности.

Их результат показывает, что некоторые звездные системы могут обладать очень малым количеством материала, хотя команда подчеркивает, что это лишь предварительные выводы.

Великобритании. «Два взрыва, похоже, отличаются друг от друга, возможно, потому, что Кассиопея А является результатом взрыва редкой супермассивной звезды», — говорит один из исследователей астроном Фил Сиган из Университета Кардиффа

«Мы хотим вернуться к наблюдениям и проверить, могли ли мы пропустить некоторые богатые фосфором регионы в Крабовидной туманности».

Предыдущие исследования подтвердили, что фосфор создается во время взрывов массивных звезд, известных как сверхновые, но ученым трудно определить, сколько фосфора могут произвести эти взрывы.

Если количество фосфора, выброшенного в космос сверхновой, столь же непредсказуемо, как показывают результаты Кассиопеи А и Крабовидной туманности, это означает меньшую вероятность того, что правильная химическая смесь приземлится на правильные планеты, чтобы зажечь искры жизни.

Нам потребуется гораздо больше исследований, чтобы установить эту связь между количеством фосфора и взрывами сверхновых, но исследователи предполагают, что вероятность развития инопланетных организмов вполне может зависеть от того, какой тип сверхновой взорвался поблизости, так же, как и другие условия на локальной планете.

«Если фосфор поступает из сверхновых, а затем путешествует по космическому пространству в метеоритных породах, мне интересно, может ли у молодой планеты не хватать реактивного фосфора из-за того, где он зародился?» — говорит одна из членов исследовательской команды, Джейн Гривз из Университета Кардиффа.

Исследование было представлено на Европейской неделе астрономии и космической науки в Великобритании.