Работа лаборатории по изучению гравитации Центральнокитайского научно-технического университета

Ухань, 5 апреля / Синьхуа / — В бункере, расположенном внутри горы Юйцзяшань в Ухане /провиниця Хубэй, Центральный Китай /, находится лаборатория по изучению гравитации Центральнокитайского научно-технического университета. К ее работе сейчас приковано внимание всего мира. Вот уже более 30 лет здесь тихо трудится исследовательская группа члена Академии наук Китая, профессора Ло Цзюня.

В самом начале у китайских ученых не было ни финансовых средств, ни информационных ресурсов, ни подходящих приборов. Сейчас же группа Ло Цзюня сама конструирует лабораторное оборудование и предложила ряд инновационных методов для проведения точных физических экспериментов. При изучении гравитации группой были получены важные результаты, признанные мировым научным сообществом и обеспечившие Китаю одну из ведущих ролей в исследовании данной проблематики.

Изучая гравитационные волны, китайские учены могут обнаружить более ранние эволюционные изменения Вселенной и приблизиться к разгадке тайны ее происхождения на более глубоком уровне. Поскольку гравитационные волны ничтожно слабы, для их фиксации необходимы самые развитые технологии. В настоящий момент группа Ло Цзюня занимается разработкой оборудования, которое будет играть ключевую роль в будущих китайских исследованиях гравитационных волн в космическом пространстве.