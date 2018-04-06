Мозги потекли

Число эмигрирующих из России ученых выросло больше чем вдвое, узнал Sobesednik.ru

По данным главного ученого секретаря президиума РАН Николая Долгушкина, если в 2013 году из страны уехали 20.000 специалистов, то уже в 2016 году Россию покинули порядка 44.000 светлых умов. Сколько ученых уехали за последние два года, пока не посчитали. Но, судя по тенденции, цифры будут только расти.

Удивительно: власти вроде стали обращать внимание на науку, а ученые вон как отреагировали. Или лучше бы не обращали? Так ведь тоже плохо…

Вот и в Белом доме удивляют­ся: правительство вкладывает «огромные деньги в подготовку талантов». Как будто этого достаточно. Ученым надо ведь еще где-то работать. Эксперты так прямо и говорят: одним из важнейших факторов «оттока мозгов» в нашей стране является нехватка рабочих мест, куда готовы были бы принять выпускников вузов, да еще и на приличную зарплату. Прибавим к этому недостаточно развитые, а то и вовсе устаревшие научные базы и лаборатории.

И как вишенка на торте — реформа РАН , передача ее имущества под управление ФАНО , что привело к «оптимизации» институтов. А мы с вами хорошо знаем, как проходит в России так любимая чиновниками «оптимизация»…

Чего же удивляться, что ученая молодежь улетает туда, где есть перспективы.