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Новосибирские геологи изучили поведение самой живучей во Вселенной молекулы
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Новосибирские геологи изучили поведение самой живучей во Вселенной молекулы 

ngs.ru 10 минут назад
Фото: ngs.ru
Учёные Новосибирского госуниверситета (НГУ), Института геологии и минералогии СО РАН и Токийского университета исследовали поведение бензола — самой распространённой и живучей молекулы во Вселенной — при различных температурах и давлении.
Результаты исследования должны помочь при изучении процессов, которые происходят в недрах Земли, а также вычислять размер небесных тел.
«Наше исследование нацелено на решение актуальных вопросов материаловедения, современной химии и геологии. Например, мы определяем параметры, при которых углеводороды формируются в недрах Земли и других планет, когда образуются новые соединения и что происходит в глубинах планет, если эти соединения там присутствуют», — цитирует пресс-служба НГУ сотрудника Лаборатории экспериментальной геохимии и петрологии мантии Земли ГГФ НГУ Артёма Чанышева.
Бензол считается самой распространённой углеродосодержащей молекулой во Вселенной, которая в силу своей уникальной структуры сохраняет стабильность при различных экстремальных условиях. Эти молекулы существуют на всех этапах существования планет и звёзд — от их рождения до смерти.
Кроме того, бензол является основным структурным элементом ароматических углеводородов, которые входят в состав нефти, пластика, а также духов и освежителей воздуха,.
Недавно учёные Новосибирского государственного технического университета представили результаты своего изучения недр Земли — они разработали новое программное обеспечение, которое поможет вести поиски нефти в Арктике.
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