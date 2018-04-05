Китайские ученые разработали неорганический гибкий материал

Китайские учёные факультета высокомолекулярной науки и инжиниринга Чжэцзянского университета разработали эластичный углеродный аэрогель.

Этот уникальный материал обладает способностью растягиваться, благодаря чему может использоваться в самых различных сферах, в том числе в изготовлении гибких деталей, в функционировании интеллектуальных роботов, в авиации, космонавтике и многих других, пишет газета «Жэньминь жибао».

По данным издания, в ходе поиска неорганического материала, одновременно имеющего гибкость и температуроустойчивость, исследователи выяснили, что у молекулы высокомолекулярного эластомера наблюдается цепочечная структура. Благодаря ей упругое тело может вернуться к нормальному состоянию после растяжения.

При этом у неорганического материала подобной структуры нет, именно поэтому такой вид материала неэластичен.

Выбрав графен в качестве объекта исследования, китайские учёные создали в графене «складки» с целью увеличения растяжимости данного материла, в результате чего он может растягиваться на 100%.

А чтобы между молекулами не появлялись трещины, специалисты Чжэцзянского университета поставили специальные «заплаты» с использованием углеродных нанотрубо, благодаря чему графен способен растягиваться на 200%.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские ученые на основе секретных оборонных технологий разрабатывают устройство (радар) для отслеживания москитов, которое позволит «спасти миллионы жизней» от укусов «самых смертоносных насекомых» Земли.

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