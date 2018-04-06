В Антарктиде собран первый урожай овощей

Ученые из Антарктиды, живущие на высокотехнологической станции Neumayer III, собрали первый урожай овощей, выращенных без земли, дневного света или пестицидов. Эксперимент был проведен в рамках проекта, который должен помочь астронавтам выращивать продукты на других планетах, сообщает Deutsche Welle

Биологи вырастили 3,6 килограмма салата, 18 огурцов и 70 редисов в специальной теплице. Температура за ее пределами при этом была ниже минус 20 градусов по Цельсию.