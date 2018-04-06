Ученые впервые вырастили «космический» салат в Антарктиде

Фото: DLR/Flickr

Группа исследователей из Германии собрала первый урожай овощей в Антарктиде. Технология, по которой выращивали растения, должна стать частью проекта, который поможет космонавтам выращивать овощи на других планетах, пишет AP.

Растения находились в специальных теплицах, где не было света. Отмечается, что овощи выращивали без почвы и их не обрабатывали пестицидами. Всего ученые собрали 3,6 кг салата, 18 огурцов и 70 корнеплодов редиса. К маю этого года исследователи хотят собирать по 4—5 кг фруктов и овощей в неделю.

Фото: DLR/Flickr

Овощи выращивали на станции Ноймайер III в Антарктиде. Проект координировал Германций центр авиации и космонавтики (DLR). По словам Дэниэля Шуберта из DLR, цель проекта — увеличить число овощей, которые космонавты могут вырастить на Марсе или на Луне.

В прошлом году фермерский стартап Plenty, который создает закрытые вертикальные фермы, привлек $226 млн от фонда Джеффа Безоса и других инвесторов. О том, почему бизнес вкладывается в подобные проекты по выращиванию овощей и фруктов, читайте на нашем сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Iron Ox: как научить роботов выращивать салаты

А в 2016 году Кимбал Маск, брат главы Tesla и SpaceX Илона Маска, запустил фермерский акселератор Square Roots.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!