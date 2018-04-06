Ещё
Ученые впервые вырастили «космический» салат в Антарктиде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые впервые вырастили «космический» салат в Антарктиде 

Inc. 54 минуты назад
Фото: Inc.
Фото: DLR/Flickr
Группа исследователей из Германии собрала первый урожай овощей в Антарктиде. Технология, по которой выращивали растения, должна стать частью проекта, который поможет космонавтам выращивать овощи на других планетах, пишет AP.
Растения находились в специальных теплицах, где не было света. Отмечается, что овощи выращивали без почвы и их не обрабатывали пестицидами. Всего ученые собрали 3,6 кг салата, 18 огурцов и 70 корнеплодов редиса. К маю этого года исследователи хотят собирать по 4—5 кг фруктов и овощей в неделю.
Фото: DLR/Flickr
Овощи выращивали на станции Ноймайер III в Антарктиде. Проект координировал Германций центр авиации и космонавтики (DLR). По словам Дэниэля Шуберта из DLR, цель проекта — увеличить число овощей, которые космонавты могут вырастить на Марсе или на Луне.
В прошлом году фермерский стартап Plenty, который создает закрытые вертикальные фермы, привлек $226 млн от фонда Джеффа Безоса и других инвесторов. О том, почему бизнес вкладывается в подобные проекты по выращиванию овощей и фруктов, читайте на нашем сайте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Iron Ox: как научить роботов выращивать салаты
А в 2016 году Кимбал Маск, брат главы Tesla и SpaceX Илона Маска, запустил фермерский акселератор Square Roots.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
Новые санкции США против бизнеса и чиновников из России. В списке — Алексей Миллер, Олег Дерипаска и глава Роскомнадзора Центробанк могут наделить правом беспрепятственного доступа в помещения юрлиц Что известно о «снековом миллиардере» и основном владельце сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Денисе Штенгелове
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов150
На Украине угрожают взорвать Крымский мост460
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах44
Малышева оправдалась за скандал с собаками639
В РФ нашли секретную программу «Новичок»107
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение