Немцы собрали в Антарктиде первый урожай редиса и огурцов 

В теплице на немецкой антарктической станции Neumayer Station III собрали первый урожай салата-латука, редиса, огурцов, базилика, петрушки, шнитт-лука и кинзы. Для этого не потребовалось солнечного света и почвы, добиться результата удалось с помощью гидропоники, сообщил Германский центр авиации и космонавтики.

Эта технология уже используется во многих странах, но в Антарктиде применилась впервые. Суть ее в том, что все необходимые вещества доставляются непосредственно к корням растений с помощью питательного раствора.

Эксперимент продолжался с конца февраля. Собрать удалось уже 3,6 кг салата, 70 корнеплодов редиса, 18 огурцов. Цель — получать по 5 кг овощей в неделю, что позволит обеспечить нужды всех людей на станции. Помимо вышеупомянутых растений, немцы в будущем хотят вырастить в Антарктиде помидоры, сладки перец, клубнику, рукколу и шпинат.

Специалисты полагают, что гидропоника способна дать результат не только в условиях Антарктиды, но и, например, на Марсе, если там появится колония землян. Впрочем, для этих целей подойдет и марсианский грунт. Так, два года назад голландский ученые вырастили редис, горох, рожь и помидоры на почве схожей с марсианским грунтом. Все продукты оказались пригодны к пище. В свою очередь NASA провело эксперимент по выращиванию в «марсианском грунте» картошки, а космонавты и астронавты на Международной космической станции (МКС) периодически выращивают на орбите разные растения.

