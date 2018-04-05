Ученые синтезировали ярко светящиеся кремниевые нанокристаллы для применения в энергетике

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Группа российских и шведских ученых с помощью нанополосок из золота сумела изменить свечение кремниевых нанокристаллов (кремниевых квантовых точек), которые могут быть использованы для создания солнечных батарей, сообщает в четверг пресс-служба Сколковского института науки и технологий (Сколтех).

Специалисты Сколтеха совместно с коллегами из МГУ имени Ломоносова и Королевского технологического института (KTH) в Стокгольме теоретически, а затем в ходе экспериментов продемонстрировали, что золотые нанополоски изменяют оптические свойства кремниевых квантовых точек, которые могут применяться при создании солнечных батарей.

"Использование кремниевых квантовых точек в фотоэлементах значительно снизило бы технологические издержки в солнечной энергетике. Кроме того, при изготовлении солнечных батарей не пришлось бы использовать ядовитые вещества, такие как мышьяк или свинец", — говорится в сообщении.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Эффективные батареи

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника Сколтеха Сергея Дьякова , кремниевые квантовые точки или кремниевые нанокристаллы получают на основе того же кремния, на основе которого производятся современные смартфоны.

"Когда мы берем такой материал как кремний и делаем из него очень маленькие нанокристаллы, диаметром 5-6 нанометров, как раз как у нас в статье, мы получаем объекты, которые могут светиться", — сказал ТАСС Дьяков, напомнив, что сам по себе кремний не обладает способностью к фотолюминесценции.

По его словам, преимущества в использовании кремниевых нанокристаллов в том, что, во-первых, кремния очень много в природе, в отличие от других материалов, из которых производят солнечные батареи, а во-вторых, он дешевый.

"Кроме того, кремниевые квантовые точки поглощают в нужном диапазоне энергии, то есть в солнечном диапазоне. Сегодня считается, что наиболее перспективное применение квантовых точек — это именно производство солнечных батарей", — пояснил он.

Дьяков добавил, что нанопроволоки из золота в этом случае особенно интересны, поскольку позволяют управлять оптическими свойствами кремниевых квантовых точек.

"Если мы хотим какой-то материал использовать в светоизлучающем устройстве либо в солнечной батарее, необходимо уметь управлять его оптическими свойствами. Кроме того, к этому материалу нужно подвести электроды таким образом, чтобы этот материал обладал максимальной эффективностью эмиссии, либо имел хорошее поглощение", — сказал ученый, отметив, что эту проблему как раз и решает использование кремниевых квантовых точек с золотыми нанополосками.