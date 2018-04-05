Ученые возьмут у белых медведей пробы шерсти, крови и жира на органические загрязнители

Участники первой в этом году научной экспедиции национального парка «Русская Арктика» прибыли на Землю Франца-Иосифа. Сотрудники нацпарка и Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН проведут изучение белых медведей на острове Земля Александры.

По словам заместителя директора национального парка по научной работе Ивана Мизина, работы по исследованию белых медведей на Земле Франца-Иосифа лучше всего проводить именно в апреле.

«В это время медведицы с потомством покидают родовые берлоги, — отметил ученый. — Кроме того, световой день на архипелаге уже достаточно продолжительный, а снежный покров ещё прочный, что позволит перемещаться в поисках животных на большие расстояния».

Участники экспедиционной группы планируют взять у белых медведей пробы шерсти, крови и жира, чтобы определить содержание в организме хищников органических загрязнителей. Кроме того, на животных наденут ошейники с передающим устройством, которое позволит отследить миграционные пути медведей, — сообщает пресс-служба нацпарка «Русская Арктика».

«Этой экспедицией мы возобновляем работы, начатые в 2010 — 2012 годах, — сообщил участник экспедиции, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев. — Но тогда мы брали у медведей кровь на наличие заболеваний, шерсть — на загрязнения ртутью и тяжёлыми металлами, а в этот раз будут взяты ещё и пробы жира на стойкие органические загрязнители, которые попадают в организм животных по пищевой цепочке».

Участники экспедиции будут работать на острове Земля Александры, где расположена круглогодичная полевая база национального парка «Омега», до конца апреля. Следующие научные экспедиции в «Русской Арктике» состоятся летом. Учёным предстоит провести биологические, геологические, археологические работы как на севере Новой Земли, так и на нескольких островах Земли Франца-Иосифа.