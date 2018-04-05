Россияне вошли в десятку самых умных наций мира

Где живут самые умные люди мира и по каким критериям их выбирать? Ученые не раз пытались ответить на эти вопросы, но вычислить самую умную нацию не так-то просто. Осложняется все еще и тем, что нет общих стандартов исследования, поэтому многие работы по изучению человеческого интеллекта довольно-таки спорные.

В любой стране хватает гениев и глупцов, поэтому в основе большинства работ лежит средний по стране показатель IQ. Например, одни из последних масштабных работ — исследования британского психолога Ричарда Линна и финского политолога Тату Ванханена, которые изучали средние показатели IQ в разных странах мира.

По итогу крупных исследований ученые написали две книги — «Коэффициент интеллекта и богатство народов», а также «Коэффициент интеллекта и глобальное неравенство», в которых привели рейтинг самых умных стран мира.

В отличие от большинства исследований, ученые взяли за оценку не только показатели интеллекта, но и условия жизни в каждой стране. Учитывался уровень грамотности взрослого населения, продолжительность жизни, показатели ВНП и ВВП и другие данные.

Несмотря на то, что ученые оценивали страны по разным критериям, исследования вызвали негативную критику научного сообщества. Некоторые ученые считают, что сравнивать страны по принципу «кто умней» бессмысленно, так как нельзя применить одни и те же критерии, например, для канадцев и папуасов.

То же касается и сравнения жителей развитых стран. Например, лидер рейтинга Гонконг, где средний уровень IQ составляет 107 баллов и Россия , занявшая 10 место, с 97 баллами. По мнению некоторых ученых, сравнивать эти две страны неправильно, так как у них разная плотность населения: у Гонконга — 6200 чел. /км², когда в России 8,58 чел/км². У первой гораздо больше шансов обеспечить равномерное образование по стране.

Самый умный?

Как еще можно вычислить самую умную страну мира? Например, по выдающим ученым, чья гениальность не требует доказательств. Возьмем Нобелевскую премию, которая ежегодно выбирает лучших ученых за прорыв в одной из пяти областей.

Согласно статистике, первое место по количеству нобелевских лауреатов занимают США , второе — Великобритания . А в исследовании Ричарда Линна и Тату Ванханена этим странам отведено девятое и седьмое место.

Получивший третье место в рейтинге IQ Китай и вовсе не входит в ТОП-15 стран по количеству нобелевских лауреатов. И тут несовпадение.

Глядя на рейтинг Ричарда Линна и Тату Ванханена возникает много вопросов: неужели Израиль со своим уровнем образования и ВВП, составляющим 299,416 млрд долларов по данным 2015 года, «глупее» Монголии аж на 6 мест в рейтинге (Монголия — 6 место, Израиль — 12). И правда ли, что в Беларуси средний уровень IQ всего на 1 балл ниже, чем у США?

Вывод из этого можно сделать один: пока что подобные работы только добавляют вопросов и неясностей, а методы исследований не всегда бывают корректны.

Полный рейтинг стран можно посмотреть здесь.

Несмотря на высокую строчку в этом рейтинге, недавно россияне отличились ужасными знаниями школьной программы. Жители нашей страны не смогли правильно ответить и на половину вопросов, взятых из школьной программы средних классов.