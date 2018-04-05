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Российские учёные разработали новую технологию трёхмерной печати
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Российские учёные разработали новую технологию трёхмерной печати 

Парламентская газета 1 час назад
Группа российских учёных разработала инновационную технологию трёхмерной печати, которая позволяет создавать объёмные структуры благодаря воздействию инфракрасного света, сообщает «Русская планета».
Для получения необходимого воздействия исследователи применяют исключительно низкоинтенсивный свет. Это позволяет получить объекты заданного размера и характеристик.
Такая технология помогает 3D-принтеру работать быстрее и печатать в высоком разрешении, чего недостаёт современным аналогам.
Разработка отечественных экспертов пригодится в биомедицине, в первую очередь тканевой инженерии, где есть необходимость замещения повреждённых частей тела полимерами.
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