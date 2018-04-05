Российские учёные узнали, как удешевить производство газотурбинных двигателей

Российские эксперты предложили использовать аддитивные технологии при разработке газотурбинных двигателей. Это сократит число необходимых для сборки деталей и удешевит процесс, сообщает «Русская планета».

Сейчас стандартный турбинный двигатель может прослужить не больше 80 лет, причём сама эксплуатация занимает 50 лет, остальное время приходится на тестирование и сертификацию.

Чтобы продлить срок службы двигателей, учёные хотят использовать аддитивные технологии — благодаря этому при разработке продукта потребуется меньше запчастей.

Этот способ также снизит себестоимость производства. Кроме того, исследователи намерены планомерно внедрять в состав газотурбинных двигателей композитные материалы на основе пластичной основы и армирующих наполнителей. Это улучшит качество готового продукта.