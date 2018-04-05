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Российские учёные узнали, как удешевить производство газотурбинных двигателей
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Российские учёные узнали, как удешевить производство газотурбинных двигателей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российские эксперты предложили использовать аддитивные технологии при разработке газотурбинных двигателей. Это сократит число необходимых для сборки деталей и удешевит процесс, сообщает «Русская планета».
Сейчас стандартный турбинный двигатель может прослужить не больше 80 лет, причём сама эксплуатация занимает 50 лет, остальное время приходится на тестирование и сертификацию.
Чтобы продлить срок службы двигателей, учёные хотят использовать аддитивные технологии — благодаря этому при разработке продукта потребуется меньше запчастей.
Этот способ также снизит себестоимость производства. Кроме того, исследователи намерены планомерно внедрять в состав газотурбинных двигателей композитные материалы на основе пластичной основы и армирующих наполнителей. Это улучшит качество готового продукта.
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