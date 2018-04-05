Шведские ученые выяснили роль случайности в выживании биологического вида

СТОКГОЛЬМ , 5 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева /. Ученые Лундского университета провели масштабное исследование на предмет определения роли случайности в выживании того или иного биологического вида. По их мнению, природоохранные меры способны спасти вымирающие виды, однако их значение несколько преувеличено, сообщается в пресс-релизе вуза.

Животные, имеющие серьезные видовые различия, могут спокойно существовать рядом друг с другом, поскольку не конкурируют за необходимые ресурсы, в то время как у находящихся же в видовом родстве, питающихся одной пищей и пользующихся одинаковыми жилищами нередко бывает так, что один вид вытесняет из экосистемы другой.

Значение случайности для выживания исследовано далеко не так хорошо, как роль межвидовой конкуренции. До сегодняшнего дня ученые пользовались лишь эмпирическими данными. Новое же исследование основывается на экспериментах и опытах, в нем также использовалась компьютерная симуляция в сочетании с полевыми наблюдениями.

Выводы шведских ученых говорят о том, что случайность имеет определенное значение и нельзя точно спрогнозировать, какой из двух сосуществующих биологических видов может исчезнуть на местном уровне.

Кроме того, исследователи изучали фактор, противостоящий случайности, которым является так называемая частотная зависимость. Для наглядности они сравнивают ее механизм с растягивающейся резинкой, которая стягивается обратно, когда биологический вид становится редким. Тогда оставшиеся в нем особи начинают извлекать для себя пользу из снижения конкуренции и агрессии со стороны других видов, в результате чего «редкость» исчезает и вид возвращается к исходному состоянию.

"Но иногда резинка не работает или стягивается слишком поздно. В этом случае на местном уровне вид вымирает", — объясняет сотрудник естественно-научного факультета Лундского университета Эрик Свенссон.

Что касается природоохранных мер, то, не считая их бессмысленными, ученый отмечает, что природа пока еще отличается непредсказуемостью и его величество случай играет свою роль для выживания того или иного вида в конкретном месте.

Для своей работы авторы проекта использовали два вида семейства красоток — стрекоз из подотряда равнокрылых. Эти экологически близкие виды живут бок о бок друг с другом у одних и тех же водоемов на юге Швеции и во многих районах других стран Европы.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале The American Naturalist.