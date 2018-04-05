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NASA готовится к колонизации Луны
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NASA готовится к колонизации Луны 

Авторадио 1 час назад
Фото: planet-today.ru
Управление по исследованию космического пространства начинает приём заявок от частных компаний. Речь о тех организациях, которые хотят разрабатывать космические корабли и посадочные модули, способных уже через 10 лет высадить человека на спутник.
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