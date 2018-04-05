LIVE: Запуск ракеты-носителя Falcon 9 c телескопом TESS

Старт ракеты произведут с мыса Канаверал. Аппарат TESS — космический телескоп, предназначенный для выявления экзопланет транзитным методом.

Данный способ обнаружения основан на наблюдениях за прохождением планеты на фоне родной звезды. Спутник имеет четыре телескопа с ПЗС-камерами с общим размером фотоприемных матриц в 67,2 мегапикселя. Они работают в спектральном диапазоне от 600 до 1000 нанометров.

Масса космического аппарата — 350 килограммов. TESS разработали специалисты Массачусетского технологического института, стоимость проекта оценивают в 378 миллионов долларов.