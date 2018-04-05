Ещё
Что помогало неандертальцам согреться в ледниковый период
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье обвалились цены на дачи
В Подмосковье обвалились цены на дачи

Что помогало неандертальцам согреться в ледниковый период 

Ридус 33 минуты назад
Фото: Ридус
В новом исследовании ученые из США, Великобритании, Германии и Австралии изучили строение черепа неандертальца, и выяснили, что особенное строение носа помогало гоминидам, жившим около 240 тысяч лет назад, согреться.
Когда ученые впервые обнаружили череп неандертальца, они заметили, что его нос гораздо крупнее носа человека. Последующие находки неандертальцев подтвердили эту особенность.
Антропологи предположили, что более крупный нос, по сравнению с носами сапиенсов, помогал неандертальцам согреваться в холодные сезоны: его строение обогревало и увлажняло вдыхаемый воздух.
Есть и другая гипотеза, согласно которой, крупный нос обеспечивал эффективную вентиляцию, чтобы неандертальцы смогли вдыхать и выдыхать больше воздуха. По оценкам антропологов, неандертальцы были крупнее современных людей, а значит они тратили больше энергии.
Международная группа ученых решила проверить эти гипотезы. Для этого специалисты отсканировали и создали 3D-модель черепов пяти неандертальцев, двух гейдельбергских людей и 12 черепов ныне живущих людей в разных уголках планеты.
Компьютерное моделирование показало, что объем носовой полости у неандертальцев был на треть больше, чем у современного человека, и почти на 40% больше, чем у гейдельбергских людей, которые считаются предками неандертальцев и сапиенсов.
Неандертальцы могли не использовать рот для дыхания, их нос позволял им вдыхать большие объемы воздуха. Это было не только эффективнее с точки зрения использования энергии, но и помогало увлажнять и согревать воздух, рассказали авторы работы.
Исследование ученых показывает, что лицо неандертальца было подготовлено к высокому потреблению энергии. Так как они вели более активный образ жизни — охотились, убегали от диких животных, постоянно находились на природе, им нужно было сжигать много кислорода, чтобы согреться в ледниковый период.
Ридус: последние новости
Биологи решили загадку про куриное яйцо Охотники за мусором: SpaceX начала миссию по очистке космоса Запуск телескопа Джеймса Уэбба отложили в четырнадцатый раз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма124
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова91
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
В Подмосковье обвалились цены на дачи28
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством29
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение