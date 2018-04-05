Что помогало неандертальцам согреться в ледниковый период

Великобритании, Германии и В новом исследовании ученые из США Австралии изучили строение черепа неандертальца, и выяснили, что особенное строение носа помогало гоминидам, жившим около 240 тысяч лет назад, согреться.

Когда ученые впервые обнаружили череп неандертальца, они заметили, что его нос гораздо крупнее носа человека. Последующие находки неандертальцев подтвердили эту особенность.

Антропологи предположили, что более крупный нос, по сравнению с носами сапиенсов, помогал неандертальцам согреваться в холодные сезоны: его строение обогревало и увлажняло вдыхаемый воздух.

Есть и другая гипотеза, согласно которой, крупный нос обеспечивал эффективную вентиляцию, чтобы неандертальцы смогли вдыхать и выдыхать больше воздуха. По оценкам антропологов, неандертальцы были крупнее современных людей, а значит они тратили больше энергии.

Международная группа ученых решила проверить эти гипотезы. Для этого специалисты отсканировали и создали 3D-модель черепов пяти неандертальцев, двух гейдельбергских людей и 12 черепов ныне живущих людей в разных уголках планеты.

Компьютерное моделирование показало, что объем носовой полости у неандертальцев был на треть больше, чем у современного человека, и почти на 40% больше, чем у гейдельбергских людей, которые считаются предками неандертальцев и сапиенсов.

Неандертальцы могли не использовать рот для дыхания, их нос позволял им вдыхать большие объемы воздуха. Это было не только эффективнее с точки зрения использования энергии, но и помогало увлажнять и согревать воздух, рассказали авторы работы.

Исследование ученых показывает, что лицо неандертальца было подготовлено к высокому потреблению энергии. Так как они вели более активный образ жизни — охотились, убегали от диких животных, постоянно находились на природе, им нужно было сжигать много кислорода, чтобы согреться в ледниковый период.