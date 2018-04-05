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В России разработают «Правила космического движения»
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В России разработают «Правила космического движения» 

Говорит Москва 1 час назад
Созданием технологий управления крупными орбитальными группировками с учётом фактора космического мусора займётся Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.
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