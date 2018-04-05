Ученые нашли часть скелета беременного ихтиозавра

Британские палеонтологи из Манчестерского университета нашли недалеко от побережья Великобритании останки беременного ихтиозавра.

По словам ученых, гигантская рептилия погибла, когда внутри нее было от 6 до 8 эмбрионов. Эксперты считают, что ихтиозавр жил около 200 млн лет назад.

Специалисты надеются, что это далеко не последний найденный ими скелет древнего подводного ящера, пишет Planet Today.

Ранее сообщалось, что на берегу Ла-Манша нашли останки плезиозавра.

Справка «СП»

Ихтиозавры — вымерший отряд крупных (до 24 метров в длину, в среднем 2−4 метра) морских рептилий, имевших форму, конвергентную рыбам и дельфинам. Предки ихтиозавров, вероятно, спустились в море по руслу одной из доисторических рек, где останки практически не сохраняются. Все известные науке виды уже жили в морской воде и не выбирались на сушу. Ихтиозавры были живородящими.

Новости науки: Ученые установили, почему вымерли ихтиозавры