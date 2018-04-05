Ещё
Химики из России научились управлять реакциями в клетках при помощи света
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Химики из России научились управлять реакциями в клетках при помощи света 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские и зарубежные ученые создали наночастицы, которые могут ускорять или тормозить различные сложные реакции в живых клетках или в пробирках в зависимости от уровня освещенности, что открывает дорогу для создания «умных» материалов и лекарств, говорится в статье, опубликованной в журнале ChemCatChem.
"Протекающие в клетке реакции влияют не только на ее деление и рост, но и на взаимодействие с окружающей средой, в том числе с другими клетками. Влияя на каскад биохимических реакций, протекающих в клетке, мы может контролировать и программировать ее поведение. Вдобавок, объединение нескольких химических подсистем в единую систему является привлекательным способом разработки новых материалов", — заявила Екатерина Скорб из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.
В последние несколько десятилетий химики, биологи и физики активно используют наночастицы для создания новых катализаторов, лечения рака, различных электронных и оптических приборов и многих других футуристических гаджетов и реактивов.
Большинство этих наночастиц и структур на их базе может дирижировать только относительно простыми реакциями, которые включают в себя неорганические или органические молекулы. С другой стороны, живые клетки содержат в себе целые «конвейеры» сложных реакций, в которых участвуют десятки ферментов и различных вспомогательных молекул, скопировать которые пока достаточно тяжело.
Как передает пресс-служба Российского научного фонда, Скорб, ее коллеги по ИТМО и химики из Гарварда нашли оригинальное решение для этой проблемы — они научились управлять сложной биологической реакцией, происходящей в клетках нашего тела, создав своеобразный химический «переключатель».
Он представляет собой другой тип катализатора — наночастицы двуокиси титана, способные расщеплять воду на атомарный кислород и водород при освещении светом. Если поместить такие частицы в раствор органических соединений, то производимый ими кислород начнет взаимодействовать с самыми уязвимыми молекулами, что приведет к резкому изменению кислотно-щелочного баланса.
Подобные изменения, как предположили ученые, могут сильно влиять на то, как быстро протекают различные реакции в живых клетках, замедляя или ускоряя их. Они проверили эту идею, поместив подобные наночастицы в раствор, где молекулы белка трипсиногена превращали сами себя в трипсин, один из важнейших пищеварительных ферментов.
Как показали эти опыты, наночастицы действительно тормозили формирование новых молекул трипсина, если их освещали светом, причем сила этого эффекта зависела как от количества катализатора, так и яркости падающих на него лучей.
Подобным же образом, по мнению химиков, можно управлять другими сложными реакциями в организме, что позволит создать новые типы лекарств и «умные» материалы, меняющие свои свойства при смене времени суток или при выключении света. Вдобавок, их можно использовать для оценки токсичности наночастиц и изучения того, как именно они вызывают проблемы в работе клеток.
РИА Новости: последние новости
NASA опубликовало видео солнечной активности Астрономы: наша Галактика постоянно увеличивается в размерах В Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции216
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»572
Российских олигархов ждет «сюрприз»532
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании90
Скандал перед «Евровидением»: Юлию Самойлову не пустили в музей60
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение