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Геологи рассказали о неопровержимых доказательствах существования Паннотии
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Геологи рассказали о неопровержимых доказательствах существования Паннотии 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Профессор геологических наук Дамиан Нэнс еще в 1980-х годах развивал теорию суперконтинентов. Согласно ей, самый древний суперконтинент — Колумбия — существовал примерно полтора миллиарда лет назад, а после него, спустя 400 миллионов лет, образовалась Родиния. Эта теория была принята научным сообществом, однако последующее формирование Земли, которое включало суперконтинент Паннотию, долгое время критиковали. Сейчас Нэнс считает, что он и его коллега представили результаты, которые прямо свидетельствуют о реальности древнего континента.
По его словам, столкновение или разрыв в земной поверхности оставляет явные и скрытые следы. К примеру, удар двух континентов, вследствие которого образуется новый, сопровождается возвышением гор. То же самое касается и разрывов. При расползании континенты оставляют рифты — крупные впадины в земной коре. Помимо этого, существуют и неявные следы разрушений. Суперконтиненты влияют на уровень Мирового океана, его химический состав и климат — все эти процессы создают изотопные сигналы, которые легко отыскать в горных породах. Нэнс объясняет:
«Сегодня мы знаем куда больше о том, что происходит в прослойке между поверхностью и земным ядром. Теперь кажется очевидным то, что циклы жизни суперконтинентов играют огромную роль в циркуляции веществ, находящихся в земной мантии. Это, в свою очередь, влияет на магнитное поле Земли. Теперь мы понимаем, как отслеживать циклы суперконтинентов».
В таком случае, по мнению ученого, «изотопные прокси-сигналы» безошибочно указывают на существование Паннотии. «Игнорируя эти прокси-сигналы, — пишет ученый, — мы игнорируем изменения, происходящие в мантии». Временной период, затронувший образование Паннотии, по словам Нэнса, сопровождался изменениями в океане Земли, атмосфере и биосфере, как и предполагали ранее.
В прошлом году авторы другого исследования не стали углубляться в древнюю историю и создали карту тектоники плит, охватывающую 500 миллионов лет.
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