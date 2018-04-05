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CERN сравнил атомы водорода и антиводорода
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CERN сравнил атомы водорода и антиводорода 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Все в мире, как сейчас известно, состоит из частиц материи, а ее близнеца-антиматерии нигде не найти. Предположительно, во время Большого взрыва частицы материи и антиматерии появлялись в зеркальных парах. Но в таком случае они бы немедленно аннигилировали.
Атом обычного водорода имеет простейшее строение: один протон и один электрон. Исследователи смогли создать атом «антиводорода», связав полученные на ускорителях CERN антипротоны и позитроны. В результате атомы удерживаются в магнитной ловушке, чтобы предотвратить контакт с обычным веществом и аннигиляцию.
Получив антивещество, ученые изучали реакцию его атомов на облучение лазером. Частоты поглощения атома «антиводорода» оказались точно такими же, как и у обычного водорода, что и предсказывалось теоретически.
Исследователи стремятся обнаружить хоть какую-нибудь разницу, и они работают над увеличением точности эксперимента. Однако если будет обнаружена малейшая разница в свойствах, то отсутствие антиматерии в природе станет менее удивительным фактом. В таком случае потребуется дорабатывать теорию микромира: стандартная модель, описывающая структуру и поведение известной Вселенной, предполагает полную симметрию их свойств.
Физик Джеффри Хангст рассказывает о проведённом эксперименте (на англ.) / © CERN
Возможно, разгадка кроется в так называемых темной материи и темной энергии, которые составляют более 95% массы Вселенной, согласно существующей гравитационной модели. Тем временем появились теории, которые моделируют Вселенную без этой концепции.
Есть предположения, что антиматерия может существовать где-то в неизвестных далях Вселенной в виде «антизвезд» в «антигалактиках», но это не более чем идея от безысходности.
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