CERN сравнил атомы водорода и антиводорода

Все в мире, как сейчас известно, состоит из частиц материи, а ее близнеца-антиматерии нигде не найти. Предположительно, во время Большого взрыва частицы материи и антиматерии появлялись в зеркальных парах. Но в таком случае они бы немедленно аннигилировали.

Атом обычного водорода имеет простейшее строение: один протон и один электрон. Исследователи смогли создать атом «антиводорода», связав полученные на ускорителях CERN антипротоны и позитроны. В результате атомы удерживаются в магнитной ловушке, чтобы предотвратить контакт с обычным веществом и аннигиляцию.

Получив антивещество, ученые изучали реакцию его атомов на облучение лазером. Частоты поглощения атома «антиводорода» оказались точно такими же, как и у обычного водорода, что и предсказывалось теоретически.

Исследователи стремятся обнаружить хоть какую-нибудь разницу, и они работают над увеличением точности эксперимента. Однако если будет обнаружена малейшая разница в свойствах, то отсутствие антиматерии в природе станет менее удивительным фактом. В таком случае потребуется дорабатывать теорию микромира: стандартная модель, описывающая структуру и поведение известной Вселенной, предполагает полную симметрию их свойств.

Физик Джеффри Хангст рассказывает о проведённом эксперименте (на англ.) / © CERN

Возможно, разгадка кроется в так называемых темной материи и темной энергии, которые составляют более 95% массы Вселенной, согласно существующей гравитационной модели. Тем временем появились теории, которые моделируют Вселенную без этой концепции.

Есть предположения, что антиматерия может существовать где-то в неизвестных далях Вселенной в виде «антизвезд» в «антигалактиках», но это не более чем идея от безысходности.