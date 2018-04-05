Луна наш! Америка объявила Луну своей территорией

Америка официально объявила Луну своей. Теперь любые действия со спутником требуется согласовывать с администрацией Белого Дома.

Оказывается, полеты на Луну других стран потенциально опасны для научного оборудования, оставленного на поверхности спутника американскими миссиями. Хотите лететь — будьте добры получить одобрение США

Притом, американцев нисколько не смущает принятый в 1979 году Договор об использовании Луны и других небесных тел, завизированный ООН . США, вообще-то, тоже является членом мирового сообщества и не имеет права совершать подобные действия по отношению к Луне.

Кроме того, западные товарищи как-то забывают о том, что первым на Луну приземлился советский Луноход-1. Может, нам стоит тоже заявить свои права на ценное оборудование?