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Луна наш! Америка объявила Луну своей территорией
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Луна наш! Америка объявила Луну своей территорией 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Америка официально объявила Луну своей. Теперь любые действия со спутником требуется согласовывать с администрацией Белого Дома.
Оказывается, полеты на Луну других стран потенциально опасны для научного оборудования, оставленного на поверхности спутника американскими миссиями. Хотите лететь — будьте добры получить одобрение США.
Притом, американцев нисколько не смущает принятый в 1979 году Договор об использовании Луны и других небесных тел, завизированный ООН. США, вообще-то, тоже является членом мирового сообщества и не имеет права совершать подобные действия по отношению к Луне.
Кроме того, западные товарищи как-то забывают о том, что первым на Луну приземлился советский Луноход-1. Может, нам стоит тоже заявить свои права на ценное оборудование?
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