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Ямальские учёные изучают состояние природных сред Арктики по снегу
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Ямальские учёные изучают состояние природных сред Арктики по снегу 

ИА Север-Пресс 45 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Исследования проводятся на 12 экологических полигонах, расположенных от самых южных границ округа до острова Белого.
Сотрудники сектора эколого-биологических исследований Научного центра изучения Арктики отбирают пробы снега, чтобы установить количественные и качественные характеристики миграции химических элементов из атмосферы в снег и далее в почву и воду. На основе полученных данных учёные проанализируют состояние наземных и водных систем Ямала.
Как рассказал научный сотрудник сектора эколого-биологических исследований Василий Кобелев, исследования состояния снежного покрова проводятся в марте и апреле, так как это период максимального снегонакопления.
«Пробы обираются шурфом на всю мощность покрова. Затем в лабораторных условиях снег растапливается при комнатной температуре и пропускается через фильтрационную установку с использованием двух типов фильтров — ядерных и кварцевых. Далее с помощью сканирующего электронного микроскопа определяется состав частиц, содержание черного углерода (сажи). Методами атомно-абсорбционной спектроскопии выявляется содержание тяжелых металлов», — пояснил Василий Кобелев.
Способность снежного покрова накапливать поступающие из атмосферы элементы и вещества делает его удобным индикатором экологического состояния природных сред. С помощью исследований учёные смогут установить содержание таких загрязнителей как ртуть, цинк, сурьма, селен, свинец и другие, попадающими в Арктику трансграничными переносами из промышленных районов Северной Европы, Урала и Сибири.
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