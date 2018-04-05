Джаз для китов: ученые рассказали о «песнях» в общении млекопитающих

Группа американских и норвежских исследователей обнаружили, что усатые киты во время общения с сородичами издают сложные мелодичные звуки, меняя при этом несколько «песен» за сезон. Работа была опубликована на сайте Лондонского королевского общества.

Согласно материалу исследования, так называемые «песни» представляют собой звуки, которые киты издают для коммуникации между собой. При этом ученые отмечают, что мелодичность таких «сообщений» схожа с человеческим пением.

Ранее ученые сообщали о таком «пении» среди горбатых китов, которые на данный момент считаются более изученными. Однако этот вид не меняет свои «композиции», используя все время одну и ту же «песню» на протяжении всего сезона, в то время как усатые киты меняют их практически каждые несколько дней.

Исследователи отмечают, что для млекопитающих такая вариативность нетипична, поскольку, например, другие представители того же класса животных в основном воспроизводят однообразно звучащие «песни».

Мы полагаем, что в алфавит усатых китов входят тысячи букв. Их «песни», своей упорядоченностью похожи на произведения классической музыки. Они могут длиться по 20–30 минут,

— ученые.

Такие предположения исследователям удалось выявить после трехлетнего наблюдения за популяцией усатых китов в проливе Фрама. При помощи гидрофона ученые записали 183 различных «песни» млекопитающих.

Неподалеку от островов Кука в южной части Тихого океана 63‐летняя биолог Нэн Хаузер нырнула в воду, чтобы поплавать вместе с горбатым китом. Морское млекопитающее не только приветливо встретило женщину, но и защитило ее от тигровой акулы.