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Ученые: за день человек проглатывает порядка 100 микрочастиц пластика
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Ученые: за день человек проглатывает порядка 100 микрочастиц пластика 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники эдинбургского Университета Хериота‐Уатта заявили, что при каждом приеме пищи человек проглатывает более 100 частиц микропластика. Таким образом за год в организм попадает около 68 400 пластиковых волокон. Об этом сообщило издание Psyh.org.
Главным источником несъедобного материала в жилых помещениях являются бытовые приборы, а также мебель и ткани. Маленькие частицы пластика отлетают от окружающих предметов, а затем попадают в воздух. В результате они пылью оседают на тарелках.
Шотландские ученые провели эксперимент, который доказал их умозаключения. Специалисты поставили в жилых помещениях чашки Петри с пылевыми ловушками, при этом кружки находились рядом друг с другом. Через 20 минут сосуды наполнились 14 кусочками пластика, что равняется 114 пластиковым волокнам.
Кроме того, эксперты сравнили сколько микропластика содержится в мидиях и в квартирах людей. Дело в том, что  из-за  загрязнения океанов пластиковыми отходами, млекопитающие поглощают пластиковые волокна. Результаты показали, что в одной мидии находится не более двух пластиковых частиц. Это значит, что люди едят больше пластика, чем жители подводных глубин.
Эти результаты удивят некоторых людей, ожидавших, что количество пластика в морепродуктах выше, чем в бытовой пыли. Однако ситуация такова
— автор исследования и профессор экологической токсикологии Университета
Хериота-Уатта
Тед Генри.
Ученые обнаружили новый сценарий исчезновения Вселенной, процесс которого, по их словам, при этом уже запущен. Мир может столкнуться с пузырем отрицательной энергии, возникающим за счет так называемого бозона Хиггса. Так называют фундаментальную частицу, которая придает массу любой существующей материи и обладает способностью к уничтожению окружающего мира.
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