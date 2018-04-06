Ученые: за день человек проглатывает порядка 100 микрочастиц пластика

Сотрудники эдинбургского Университета Хериота‐Уатта заявили, что при каждом приеме пищи человек проглатывает более 100 частиц микропластика. Таким образом за год в организм попадает около 68 400 пластиковых волокон. Об этом сообщило издание Psyh.org.

Главным источником несъедобного материала в жилых помещениях являются бытовые приборы, а также мебель и ткани. Маленькие частицы пластика отлетают от окружающих предметов, а затем попадают в воздух. В результате они пылью оседают на тарелках.

Шотландские ученые провели эксперимент, который доказал их умозаключения. Специалисты поставили в жилых помещениях чашки Петри с пылевыми ловушками, при этом кружки находились рядом друг с другом. Через 20 минут сосуды наполнились 14 кусочками пластика, что равняется 114 пластиковым волокнам.

Кроме того, эксперты сравнили сколько микропластика содержится в мидиях и в квартирах людей. Дело в том, что из-за загрязнения океанов пластиковыми отходами, млекопитающие поглощают пластиковые волокна. Результаты показали, что в одной мидии находится не более двух пластиковых частиц. Это значит, что люди едят больше пластика, чем жители подводных глубин.

Эти результаты удивят некоторых людей, ожидавших, что количество пластика в морепродуктах выше, чем в бытовой пыли. Однако ситуация такова

— автор исследования и профессор экологической токсикологии Университета

Хериота-Уатта

Тед Генри.

Ученые обнаружили новый сценарий исчезновения Вселенной, процесс которого, по их словам, при этом уже запущен. Мир может столкнуться с пузырем отрицательной энергии, возникающим за счет так называемого бозона Хиггса. Так называют фундаментальную частицу, которая придает массу любой существующей материи и обладает способностью к уничтожению окружающего мира.