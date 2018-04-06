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Шотландские ученые выяснили, как вредный пластик попадает в организм людей
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Шотландские ученые выяснили, как вредный пластик попадает в организм людей 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
По данным экспертов, человек с одним только приемом пищи поглощает до сотни крошечных пластиковых частиц.
Ученые из эдинбургского Университета Хериот-Уатт в Шотландии провели исследование, чтобы выяснить, как в организм современного человека попадает так много пластика.
В ходе эксперимента ученые выставили на стол с обеденными тарелками в трех домах чашки Петри, содержащие липкие пылевые ловушки. Оказалось, что в конце 20-минутной трапезы ловушки поймали 14 частиц пластика, что эквивалентно 114 пластиковым волокнам, оказывающихся в среднестатистической тарелке с едой.
Ученые заявили, что в год за поеданием пищи человек поглощает до 68 415 потенциально опасных пластиковых волокон. Более того, они решили сравнить пластиковые волокна, найденные в мидиях, с количеством волокон пластика из домашнего обихода обычного человека.
Оказалось, что в каждой мидии содержится около двух пластиковых микроволокон, которые могли попасть в нее из морской среды. А человек в среднем за год может получить до 100 пластиковых микрочастиц, употребляя в пищу моллюсков. Но гораздо больше микрочастиц пластика — от 13,731 до 68,415 волокон в год человек поглощает во время еды из-за бытовой пыли.
— Эти результаты могут удивить некоторых людей, которые могут ожидать, что пластиковые волокна в морепродуктах будут выше, чем в бытовой пыли. Мы не знаем, откуда взялись эти волокна, но, скорее всего, они будут внутри дома и в более широкой среде, — приводит слова доктора Теда Генри, старшего автора исследования и профессора экологической токсикологии Университета Хериот-Ватт портал hw.ac.uk.
— Пластиковые микроволокна, найденные в пыли в наших домах, и воздух, которым мы дышим, могут исходить от автомобильных шин, ковров и мягкой мебели, а также одежды, такой как флисовые куртки. Они регулярно выделяют крошечные кусочки пластика в окружающую среду, когда изнашиваются, — пояснил Джулиан Кирби из Международной экологической организации «Друзья Земли».
Посмотреть видео о том, что такое пыль и откуда она берется, можно тут:
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