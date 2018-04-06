Исследователи узнали, сколько пластика человек съедает за год

Эдинбургские ученые обнаружили, что во время приема пищи человек съедает более ста частиц микропластика. За год в организме оказываются около 68 400 опасных пластиковых волокон. Об этом сообщил журнал phys.org.

Исследователи заявили, что вредные частицы пластика выделяются прежде всего мебелью, тканями, бытовыми приборами. Такие частицы вместе с пылью оказываются в тарелках с едой.

Шотландские ученые провели эксперимент, в ходе которого поставили в жилых помещениях чашки Петри со специальными пылевыми ловушками. Чашки поместили рядом с тарелками. Уже за двадцать минут в чашках оказались 14 кусочков пластика.

Также ученые проверили, сколько микропластика содержится в мидиях. Считается, что данные моллюски наиболее опасны для употребления

из-за загрязнения океанов пластиковыми отходами. В одной мидии обнаружили не более двух пластиковых частиц.

Эти результаты удивят некоторых людей, ожидавших, что количество пластика в морепродуктах выше, чем в бытовой пыли. Однако ситуация такова

— автор исследования, профессор экологической токсикологии Университета

Хериота-Уатта

Тед Генри.

Ранее ученые из Университета

обнаружили, что в бутылках с питьевой водой, которые производятся в Европе, Северной и Южной Америке и Африке, содержатся около 325 частиц микропластика на один литр.