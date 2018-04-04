Ещё
NASA опубликовало видео солнечной активности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA опубликовало видео солнечной активности 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: © NASA / GSFC/SDO
NASA опубликовало видео, на котором показана активность магнитного поля Солнца.
Ролик был сделан Обсерваторией солнечной динамики (SDO) с помощью устройства Helioviewer. На записи видно множество ярких дуг силовых линий магнитного поля, которые загибаются в направлении от поверхности Солнца.
​Видео было записано 27-28 марта после нескольких дней отсутствия солнечной активности.
На сайте SDO отмечается, что ученым еще предстоит узнать, будут ли в данном регионе наблюдаться магнитные бури.
РИА Новости: последние новости
Российские астрономы узнали, где рождаются "плевки" черных дыр "Хаббл" сфотографировал "космический глаз", сложенный из сотен галактик В Воронеже завершили проверку двигателей для ракет "Протон" и "Союз"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений134
На пляже Таиланда нашли «Чужого»17
Госпитализирована Эдита Пьеха15
Украина избавится от дружбы с Россией231
У России нашелся неожиданный защитник53
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение