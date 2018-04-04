NASA опубликовало видео солнечной активности

NASA опубликовало видео, на котором показана активность магнитного поля Солнца.

Ролик был сделан Обсерваторией солнечной динамики (SDO) с помощью устройства Helioviewer. На записи видно множество ярких дуг силовых линий магнитного поля, которые загибаются в направлении от поверхности Солнца.

Here come the plumes! After days with no visible active regions on the Sun, numerous arches of bright, magnetic field lines were captured rotating into view from Mar. 27-28 by our @NASASun observatory. Take a look: https://t.co/abOrUszLoU pic.twitter.com/UWG5CUVtS1— NASA (@NASA) 4 апреля 2018 г.

​Видео было записано 27-28 марта после нескольких дней отсутствия солнечной активности.

На сайте SDO отмечается, что ученым еще предстоит узнать, будут ли в данном регионе наблюдаться магнитные бури.