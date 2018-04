Ученые ошибались в оценках климата Земли в более чем два раза 

Ученые из США провели детальное моделирование климата и солености морской воды на древней Земле. Согласно полученным результатам, колебания температуры на нашей планете были примерно вдвое меньше, чем считалось ранее, а состав океана сравнительно близким к современному. Это значит, что условия на планете были благоприятны для развития жизни, и, вероятно, это типичная ситуация для землеподобных планет в зоне обитаемости. Соответствующая статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.