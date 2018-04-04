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Ученые: Луна провоцирует на Земле масштабные пожары
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Ученые: Луна провоцирует на Земле масштабные пожары 

Новости Рязани 14 минут назад
Фото: Новости Рязани
Эксперт рассказал о том, как Луна изменяет погоду на Земле.
Ни один Гидрометцентр в мире не сможет сделать 100% прогноз погоды даже на ближайшие сутки. Синоптики угадывают общую тенденцию метеоусловий, температурные колебания, но до сих пор ученые не знают откуда берутся ураганы или когда произойдет извержение вулкана или землетрясение.
Факторов, определяющих будущие погодные условия, достаточно много, главный из них, конечно же, Солнце. Но как считает эксперт издания ToDay News Ufa, спутник Земли также имеет существенное влияние. По его мнению, Луна способна повлиять на среднемесячную температуру. Это связано с тем, что общий центр масс Земли и ее спутника находится внутри нашей планеты и, будучи в постоянном движении, влияет на скорость вращения Земли, что отражается на климате. Также эксперт полагает, что Луна «причастна» к масштабным пожарам, возникающие в периоды аномальной жары.
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